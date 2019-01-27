心臟手術後 道奇終結者簡森：我準備好上陣了

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇終結者簡森26日表示，他心臟手術後復原良好，已準備好要上陣。（圖取自twitter.com/kenleyjansen74）

（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇終結者簡森（Kenley Jansen）今天在球隊的球迷大會表示，他心臟手術後復原良好，已準備好要上陣。

簡森說：「我感覺真的很好，也準備好要上場了。」為了改善心率不整的毛病，他去年11月26日接受了5個半小時的手術，也因此掉了25磅（約11公斤）。他今天說：「很興奮，（我）開始傳接球兩週了，準備好（參加）春訓了。」

這對全道奇球迷，尤其是簡森的球迷來說，是個好消息，他6年前也曾因為一樣的問題開過刀。去年8月，他受到科羅拉多州丹佛5280英尺高海拔的刺激，產生心房顫動的問題。

在去年11月的手術後，簡森本月24日第一次進牛棚投球。簡森表示他不需要再使用抗凝血劑，今年也準備好再到丹佛投球。

簡森說：「這如釋重負，做了手術之後，知道你的心臟是健康的。」

簡森去年在42次救援機會中，拿下38次救援成功，戰績1勝5敗，防禦率是生涯最糟的3.01，並兩度在世界大賽砸鍋。在歷經2018年失望的一年後，他盼能從谷底反彈。

簡森說：「這次不休息、不度假、不為隊友上媒體。」「只做我的工作，讓自己準備好，為準備好新球季，盡可能練投，我並不滿意自己去年的表現，那是我的動機，促使我變得更好。」（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080127