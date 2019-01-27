杜蘭特33分 勇士險勝綠衫軍豪取10連勝[影]

美國NBA金州勇士出戰波士頓塞爾蒂克，靠著杜蘭特（白球衣者）全場最高的33分，以115比111險勝。（圖取自twitter.com/warriors）

（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士今天客場出戰波士頓塞爾蒂克，靠著杜蘭特全場最高的33分襄助，以115比111險勝對手。勇士拿下10連勝，塞爾蒂克則是中斷近期的5連勝。

柯瑞（Stephen Curry）今天貢獻24分，湯普森（Klay Thompson）則襄助21分。

這是勇士和塞爾蒂克這兩支東西區強權本季首次交手。

杜蘭特（Kevin Durant）賽後表示：「他們第4節開節打出一波不錯的小攻勢，讓我們領先幅度變小，但我們臨危不亂。」

「我有隊友幫忙。來到客場作戰，可以在波士頓贏球，對我們來說，就像吃了顆定心丸。」

塞爾蒂克以爾文（Kyrie Irving）32分10助攻最高，霍福德（Al Horford）則有22分13籃板。

此役兩隊21次互換領先，勇士直到最後1分鐘靠著湯普森兩罰中的，以及柯瑞終場前6秒兩罰俱中，鎖住勝局。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1080127