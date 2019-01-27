2020東奧棒球最終資格賽在台灣 中市府爭取舉辦

2020東京奧運棒球最終資格賽將於明年3月在台灣舉行，台中市政府將積極爭取前來洲際棒球場舉辦，且周邊有文中10棒壘球場（圖）可做為訓練場館。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 108年1月27日

（中央社記者郝雪卿台中27日電）2020東京奧運棒球最終資格賽將於明年3月在台灣舉行，台中市運動局今天表示，將積極爭取前來台中洲際棒球場舉辦，而且洲際棒球場旁的文中10棒壘球場可做為訓練場館。

運動局表示，依據世界棒壘總會（WBSC）公布最新棒球排名，台灣僅次於日本、美國、韓國之後，名列第4名。2020東京奧運棒球項目最終資格賽（6搶1）將於明年3月在台灣舉行。

運動局指出，洲際棒球場是中部最大型且符合國際標準的棒球場，交通便利、設備齊全，且國際賽事辦理經驗成熟，市府正積極向中華民國棒球協會爭取2020東京奧運棒球最終資格賽在洲際棒球場舉辦。

運動局還表示，市府持續完備相關運動賽事需求，在洲際棒球場旁興建文中10棒壘球場，去年底第一期已完工，將提供選手良好訓練場地。

運動局指出，洲際棒球場在各項軟硬體設備、人力、交通、維安等各項需求及經驗都相當成熟，對於爭取未來國際棒球賽事主辦權擁有高度的信心，台中市有「世界棒球之都」的美譽，今年即將於台灣舉辦的國際棒球賽事包括10月間的第29屆亞洲棒球錦標賽、11月間的第二屆世界棒球12強賽預賽等兩大國際賽事，都將於台中洲際棒球場舉行。（編輯：陳俊碩）1080127