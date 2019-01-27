王維中前總教練金卿文 接任韓國隊監督

（中央社記者楊啟芳台北27日綜合報導）前韓國職棒NC恐龍總教練金卿文，今天確定接任韓國隊總教練，今年11月的世界12強棒球賽將由他領軍參賽，KBO會於明天舉行新任國家隊總教練發表記者會說明。

原本韓國棒球國家隊專任監督為宣銅烈，去年雅加達亞運還率隊拿下金牌，不過外界質疑他遴選過程，選出部分球員是為了讓他們免除兵役。起因是LG雙子隊選手吳智煥因為放棄報考警察廳與尚武隊，成功透過亞運免役，引起相當大爭議，宣銅烈被傳喚到國會作證時，還有議員說韓國在亞運奪金不難，讓他憤而請辭。

宣銅烈去年11月14日辭職之後，經過2個多月討論，韓國職棒技術委員會（KBO）決議，確定由金卿文接下監督。金卿文於2012年到2018年擔任NC恐龍監督，也是去年王維中的總教練，6月因戰績不佳請辭。另外他曾於2008年北京奧運時，帶領韓國隊拿下史上首面奧運棒球金牌，也是目前唯一一面。

韓媒指出，原本外界認為目前國家代表隊風氣雜亂無章，金卿文不會想接下總教練一職，但朴贊浩、李承燁等親近後輩極力說服他，現在代表隊需要有經驗及領導力的人擔任監督，最終金卿文還是點頭答應，將會帶領韓國隊出征世界12強賽，力拚2020年東京奧運門票。（編輯：張雅淨）1080127