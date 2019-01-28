喬治本季新高8記三分球 雷霆勝聯盟龍頭公鹿

美國職籃奧克拉荷馬雷霆在主場以118比112擊敗全聯盟戰績最佳的密爾瓦基公鹿。（圖取自facebook.com/okcthunder）

（中央社奧克拉荷馬市27日綜合外電報導）美國職籃NBA球星喬治（Paul George）今天砍進個人本季新高8個三分球，在他攻下36分帶領下，奧克拉荷馬雷霆在主場以118比112擊敗全聯盟戰績最佳的密爾瓦基公鹿。

雷霆下半場一度取得19分領先，但公鹿連飆3記三分球，將落後縮小，兩隊曾僅6分差距。

但上半場攻下21分的喬治，在第3節剩下不到1分鐘時砍進三分球，幫助球隊冷卻公鹿的進攻，施洛德（Dennis Schroder）接著飆進大號三分球，讓雷霆帶著兩位數領先進到第4節。

雷霆今天贏球拿下5連勝，其中包括擊敗公鹿、紐奧良鵜鶘和波特蘭拓荒者的3場主場比賽。

衛斯布魯克（Russell Westbrook）在雷霆這3場比賽都有「大三元」表現，今天他有13分、13籃板、11助攻，此役共6名雷霆球員得分達兩位數。

雷霆在三分線外命中16球，喬治也轟進他本季新高的8記三分球，但雷霆今天在罰球線上25次出手，只命中14球。

開始客場5連戰的公鹿，今天輸球後，終止一波6連勝。

雷霆禁區大將亞當斯（Steven Adams）在第一節接近尾聲時，扭傷右腳踝退場進到休息室，但在中場前不到3分鐘，重新回到場上。

中場休息後，雷霆的防守因為公鹿頑強抵抗而陷入掙扎，但亞當斯在第3節開賽4分多鐘就拿下10分，穩住雷霆局勢。

雷霆今天讓入選全明星賽的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）在上半場6次出手全部落空，只靠罰球拿下3分。密道頓（Khris Middleton）為公鹿挹注22分。

但安特托昆博在下半場拿下24分，最終獲得全隊最高27分，安特托昆博另外抓下18個籃板。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1080128