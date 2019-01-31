白天辦公晚上訓練 莊佳佳不放棄奧運夢

（中央社記者龍柏安台北30日電）頂著世界跆拳道錦標賽金牌、里約奧運國手光環，年僅29歲的台灣跆拳道女將莊佳佳，搖身一變將成為桃園市新任體育局局長，她秉持運動員一貫的精神，勇敢接受新挑戰。

菁英運動員出身，卻沒有任何行政經歷，莊佳佳意外出線成為桃園市新任體育局局長，讓外界跌破眼鏡，事實上，心中仍懷抱著奧運夢的她，在是否決定接受徵召前，也歷經一番掙扎。

由於里約奧運前，莊佳佳被視為奪牌大熱門，可惜最後事與願違，她黯然走下擂臺，努力擦乾了眼淚，甚至一度萌生退意，但奧運奪牌的使命，就像她選手生涯中的最後一塊拼圖，少了這面獎牌，一切都不再完美。

然而身為體育人，難得有機會能為體壇創造更好的環境、爭取更多福利，但心中又割捨不下未完待續的奧運夢，現實與夢想相互拉扯，讓莊佳佳左右為難。

直到她想通，運動員的天職，就是挑戰不可能，她把心一橫，打算同時兼顧現實與夢想，此後人生中最大考驗等著她，未來她將過著白天辦公、晚上訓練的雙面人生。

事實上，身兼公務員與國手雙重身分也不是沒有前例，去年雅加達亞運橋藝銀牌國手蔡文娟，另一個身分就是體育署的專門委員。

成為政務官，原本不是莊佳佳人生藍圖裡的一部分，但人生就像運動場上瞬息萬變，就算對手出招遠超出你的預期，終究還是得要面對，但她秉持著運動員不服輸的精神，勇於接受全新挑戰。

不過這一次，她期待的不光只是擂臺上的勝利，更希望能創造有利於運動員的環境，帶給台灣體壇更多正向的力量。1080130