安特托昆博奪下19分 率領公鹿撞倒暴龍

（中央社多倫多31日綜合外電報導）美國職籃NBA密爾瓦基公鹿今天客場挑戰多倫多暴龍，陣中球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）貢獻全隊最高19分和9籃板，率領公鹿以105比92擊敗對手。

法新社報導，暴龍在第1節結束時以25比22些微領先，上半場結束時，公鹿反倒以56比47超前，到了第3節還一度把領先優勢擴大到24分。

雖然第4節暴龍急起直追，一度只落後6分，但公鹿還是掌控局勢，終場便以105比92擊倒暴龍。目前公鹿仍是東區聯盟龍頭，領先第2名的暴龍1.5場勝差。

公鹿前鋒密道頓（Khris Middleton）添得18分，板凳球員威爾森（D.J. Wilson）砍下16分，幫助公鹿拿下過去9場比賽的第8勝。

暴龍前鋒西雅坎（Pascal Siakam）則攻下全場最高28分，隊友雷納德（Kawhi Leonard）貢獻16分、8籃板，中鋒伊巴卡（Serge Ibaka）有12分、10籃板的雙十表現。

另外，暴龍球員勞瑞（Kyle Lowry）、范佛利特（Fred VanVleet）和鮑爾（Norman Powell）都各自拿下10分。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1080201