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NBA公牛釋出安東尼 未來動向受矚目

最新更新：2019/02/02 11:43

（中央社芝加哥1日綜合外電報導）美國職籃NBA芝加哥公牛今天釋出陣中球星「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony），以便讓他投入自由球員市場。過去7個月來，安東尼已待過4支不同球隊。

法新社報導，34歲的安東尼料將先度過讓渡期，7日NBA交易大限後，他的下一個東家將會明朗化。

安東尼生涯前14個球季效力丹佛金塊和紐約尼克，2017-18年球季前被交易到奧克拉荷馬雷霆。去年7月再被交易到亞特蘭大老鷹，當時老鷹立即買斷他的合約。

之後休士頓火箭簽下安東尼，但他只出賽10場，並從去年11月8日開始就沒有上場，直到日前被火箭交易至公牛。

闖蕩NBA已16個球季的安東尼，生涯場均貢獻24分、6.5籃板，目前卻陷入難以在有競爭力球隊裡取得固定角色的窘境。

路透社報導，公牛隊今天將安東尼放入讓渡名單，另獲得鋒衛搖擺人盧瓦烏卡巴洛特（Timothe Luwawu-Cabarrot）。

ESPN的NBA權威作家「沃神」沃納格斯基（Adrian Wojnarowski）透露，安東尼根本沒穿上過公牛球衣，公牛隊上月22日從休士頓火箭換來安東尼，只是想拿他當交易籌碼，如今沒有交易上門，就把他釋出。

若48小時內沒有球隊要他，安東尼就會成為非受限自由球員。沃納格斯基表示，預料讓渡期間不會有球隊要安東尼，之後洛杉磯湖人可能會有興趣簽下他。（譯者：陳彥鈞/核稿：陳亦偉）1080202

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