NBA費城76人大補強 交易得來快艇球星哈里斯

（中央社費城6日綜合外電報導）美國職籃NBA費城76人交易得到洛杉磯快艇球星哈里斯（Tobias Harris）的消息今天獲得證實，他將和隊友馬亞諾維奇（Boban Marjanovic）及史考特（Mike Scott）一同前往76人。

法新社報導，同時76人送出錢德勒（Wilson Chandler）、穆斯卡拉（Mike Muscala）和沙米特（Landry Shamet）到快艇。

這項交易中，快艇還獲得76人的2020年首輪選秀權。

26歲的哈里斯本季已出賽55場，每場平均貢獻20.9分、7.9籃板、2.7助攻，3項數據皆為個人生涯新高。

美聯社報導，一位瞭解交易過程的知情人士指出，NBA戰績最佳球隊密爾瓦基公鹿已經同意把中鋒梅克（Thon Maker）交易到底特律活塞，活塞則將前鋒強生（Stanley Johnson）送到公鹿。

洛杉磯湖人則交易來活塞球星布拉克（Reggie Bullock），並送出新秀後衛米凱盧克（Svi Mykhailiuk）到活塞。

布拉克已在NBA闖蕩6年，第一支效力球隊是快艇。他本季在活塞場均貢獻12.1分，三分球命中率達到38.8%。

布拉克的外線投籃能力，將滿足戰績不佳的湖人隊所需，本季湖人全隊三分球命中率僅33.4%，排名全聯盟倒數第2。（譯者：陳彥鈞/核稿：盧映孜）1080207