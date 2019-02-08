朗多終場絕殺 湖人129比128險勝塞爾蒂克[影]

NBA洛杉磯湖人7日客場迎戰波士頓塞爾蒂克，終場前湖人控衛朗多最後一跳投命中，以129比128絕殺塞爾蒂克。（圖取自twitter.com/lakers）

（中央社波士頓7日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人今天客場迎戰波士頓塞爾蒂克，陣中老將控衛朗多（Rajon Rondo）在終場前最後一秒跳投命中，幫助湖人以129比128絕殺對手。

法新社報導，塞爾蒂克在比賽第2節一度以53比35大幅領先，之後湖人急起直追，全隊在第3節攻下42分超前領先。

第4節塞爾蒂克展開反攻，後衛厄文（Kyrie Irving）在比賽剩下11秒時射籃得分，將比分超前為128比127。湖人則把握最後進攻機會，朗多趁亂搶到球並在終場前最後一秒跳投命中，成功絕殺塞爾蒂克。

朗多在賽後表示：「我們的球隊正處於困境，希望這會為我們帶來信心。」

湖人超級球星詹姆斯（LeBron James）今天繳出28分、12籃板、12助攻的大三元表現，朗多貢獻17分，隊友庫茲馬（Kyle Kuzma）也添得25分。

目前湖人例行賽戰績28勝27敗，塞爾蒂克則是35勝20敗。（譯者：陳彥鈞/核稿：張曉雯）1080208