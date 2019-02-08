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NBA交易截止 東區列強大進補

最新更新：2019/02/08 08:51

（中央社台北8日綜合報導）NBA本季交易截止日到期，備受矚目的紐奧良鵜鶘隊大前鋒戴維斯文風不動，東區列強全力補強，目前戰績領先的密爾瓦基公鹿、多倫多暴龍與費城76人隊都有收穫，讓東區競爭更激烈。

本季NBA的交易截止日在台北時間8日凌晨4時，當大家都把焦點擺在戴維斯（Anthony Davis）身上時，東區列強悄悄進擊；目前全聯盟戰績第一的公鹿隊從鵜鶘隊換來大前鋒米羅提契（Nikola Mirotic），強化板凳深度與外線能力。

暴龍隊也以中鋒瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）、後衛萊特（Delon Wright）和邁爾斯（C.J. Miles）與一個第2輪選秀權從曼斐斯灰熊隊換來明星中鋒馬克賈索（Marc Gasol），展現問鼎冠軍的雄心。

東區排名第5的費城76人隊在6日就與洛杉磯快艇隊達成一筆包含7名球員的交易，其中的主菜就是哈里斯（Tobias Harris），讓76人隊的先發陣容更完整。

在今天交易截止日前完成的還包括了76人隊將去年選秀狀元傅爾茲（Markelle Fultz）、首輪、次輪選秀權各一個送到奧蘭多魔術隊，換來西蒙斯（Jonathon Simmons）；換不到戴維斯的洛杉磯湖人隊也與同城兄弟快艇隊達成交易，以前鋒畢斯利（Michael Beasley）與潛力中鋒祖巴奇（Ivica Zubac）換來前鋒穆斯卡拉（Mike Muscala）。

此外，快艇隊持續釋放薪資空間，以後衛布萊德雷（Avery Bradley）向灰熊隊換來譚普（Garret Temple）與大前鋒格林（JaMychal Green）；華盛頓巫師隊持續大清倉，用前鋒小波特（Otto Porter Jr.）向芝加哥公牛隊換來前鋒帕克（Jabari Parker）、波蒂斯（Bobby Portis）與一支第2輪選秀權。

原本被視為會在交易市場上大展身手的亞特蘭大老鷹隊則只與灰熊隊做了一筆小交易，並收進波士頓塞爾提克隊後衛柏德（Jabari Bird），但隨即揮棄。原本預期會被交易的台裔後衛林書豪則沒有動靜，暫時仍續留老鷹隊。1080208

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