12強台韓澳爭奧運門票 韓媒：台灣分組相對不利

（中央社記者楊啟芳台北14日電）世界棒壘球總會（WBSC）今天宣布世界12強賽分組，韓國媒體也相當關心，並提到台灣的分組相對不利，不過韓國總教練金卿文表示，不會因此自滿，會盡全力爭取東京奧運門票。

世界12強賽韓國分在C組，與古巴、澳洲及加拿大同組，地點在首爾高尺巨蛋。韓國媒體NoCutNews報導指出，雖然世界排名第5的古巴、第7的澳洲及第10的加拿大都不容易對付，但對於世界排名第3，還是上屆12強冠軍的韓國隊來說，他們都不是可怕的對手。

本屆世界12強賽會產生2張2020東京奧運門票，分別為美洲區及亞太區最高名次，亞太區為台灣、韓國及澳洲競爭，名次最高的會獲得門票。但若3隊都沒辦法打進前6強複賽，亞太區就不會產生席次，而是待2020年最終資格賽才決定。

因此韓國除了在C組要打敗澳洲，名次也要高於台灣。報導特別提到，台灣所處的B組相對不利，對手除了世界第1的日本，還有第9的委內瑞拉及第11的波多黎各，這就是為什麼台灣和韓國同樣在自己國家辦預賽，卻相較不容易打進複賽的原因。

對於分組結果，韓國隊總教練金卿文表示，「比預期的還要好，但不會因此自滿，會好好分析對手，爭取分組最好成績，並爭取東京奧運參賽權」，並說一定要擊敗同組的澳洲隊，雖然澳洲在國際舞台上表現較弱，但在短期賽事很難講。（編輯：張芷瑄）1080214