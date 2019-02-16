老梗還是有用 泰勒再奪SBL灌籃大賽冠軍

（中央社記者龍柏安台北16日電）台灣銀行回鍋洋將泰勒，今天在第16季SBL超級聯賽灌籃大賽，重現第10季灌籃大賽奪冠壓箱絕活，飛越5名人牆後單手爆扣得手，和隊友呂孟瑋攜手奪冠。

今年灌籃大賽採「雙人制」，每隊參賽組合都得由洋將和本土球員完成灌籃，總分排名前2的組合，才可晉級第2輪，若總分相同時，則以本土球員灌籃分數分高下。

泰勒（Joseph Taylor）曾在第10季明星賽拿下灌籃大賽冠軍，今天隊友呂孟瑋在第2輪灌籃拿下36分，他在最後「無計可施」的情況下，決定重現經典。

泰勒找來富邦洋將米歇爾（Tony Mitchell）等人當人牆，一口氣飛越5人後把球塞進籃框內，這一灌也讓他獲得50分滿分，最終以總分134分再度拿下冠軍。

比賽結束後泰勒臭屁地表示，他的極限應該可以飛過6個人，不過礙於米歇爾實在太高，所以他才把人牆人數下修至5個人，至於為何又拿老梗，他則無奈地表示，因為沒有人給他更好的建議，所以他才會再拿出當年奪冠招式。

灌籃大賽冠軍還有新台幣1萬元獎金，泰勒和呂孟瑋平分後，一人可拿到5000元，不過呂孟瑋坦言，他有些心虛，因為能夠奪冠，全靠隊友泰勒，「我應該只拿1000元吧」。（編輯：張芷瑄）1080216