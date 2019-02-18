黃甘霖率統一赴高知縣 備戰雙獅交流賽

（中央社記者楊啟芳台北18日電）統一7-ELEVEn獅將於20、21日與日職埼玉西武獅進行2019年雙獅友誼熱身交流賽，統一獅教練團、選手及後勤人員，今天搭乘上午7時的班機赴日本關西機場，再轉搭巴士前往高知縣。

統一獅將於20、21日與埼玉西武獅打2場交流賽，地點在高知縣春野綜合運動公園野球場。本次雙獅友誼交流賽，是繼2008年亞洲職棒大賽後，2隊再次交手，昔日選手黃甘霖及郭俊佑已經轉任獅隊總教練及跑壘指導教練。

總教練黃甘霖表示，「10年了，這次以不同身分帶領獅隊再次與埼玉西武獅交流，很多球員都是第一次體驗且充滿期待，相信對於年輕選手也有一定的幫助和收穫」。

今天為獅隊移動日，預計傍晚抵達下榻飯店，明天下午1時也將前往高知縣春野綜合運動公園野球場進行練習，調整投打狀況。連續2場賽事預計安排江辰晏及施子謙先發主投，也將於太平洋聯盟TV網路直播。

今年是統一獅隊史30週年，近幾年雙獅交流活動從行銷延伸，到球員秋訓，甚至到交流賽進行。雙方也肯定這樣的合作模式，更期許今年球季都能在例行賽拿下好成績。（編輯：張雅淨）1080218