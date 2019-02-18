中職新球季例行賽 7座球場有賽事

（中央社記者楊啟芳台北18日電）中華職棒今天公布2019年例行賽賽程，Lamigo桃猿與富邦悍將分別安排60場主場，在桃園及新莊棒球場。除了4隊固定主場，另外在澄清湖、天母及花蓮棒球場都有比賽。

今年共計在7座球場進行職棒比賽，其中最多為新莊及桃園棒球場，各有60場，富邦悍將和Lamigo桃猿全數主場都安排在自家球場。其次為洲際棒球場46場，全部為中信兄弟主場，台南棒球場40場都是獅隊主場。

另外，澄清湖棒球場僅15場比賽，獅隊主場有9場、兄弟則是6場；天母棒球場則是12場，獅隊和兄弟各6場；花蓮棒球場為7場，獅隊5場、兄弟2場，花蓮賽程集中在8月7日至14日。

對於中信兄弟今年有安排主場在花蓮棒球場，領隊劉志威表示，「去年都有安排北中南主場，因為今年恰恰（彭政閔）要退休，想說也讓東部球迷看恰恰比賽，回饋鄉親」。

中華職棒30年開幕戰3月23日在桃園棒球場開打，由統一7-ELEVEn獅對上Lamigo桃猿；台南棒球場首戰在3月24日，由富邦悍將對上獅隊；洲際棒球場首戰則是在3月26日，由桃猿對上中信兄弟。

澄清湖棒球場首戰在4月3日，由兄弟擔任主場對獅隊；新莊棒球場首戰於4月5日開打，富邦悍將對作客的獅隊；天母棒球場首戰為4月19日，由獅隊對上兄弟，進行週末3連戰；花蓮棒球場首戰於8月7日登場，由悍將對上獅隊。

上半季預計從3月23日進行至6月16日，補賽預備日為6月18日至7月2日；下半季從7月5日開打，進行至9月29日，補賽預備日為10月1日至10月15日。明星賽則是7月27日、28日在新莊棒球場舉行。（編輯：唐聲揚）1080218