悍將韓職樂天巨人交流賽 蔡友達李宗賢開轟

中職富邦悍將隊20日熱身賽與韓職樂天巨人隊交手，由林晨樺（圖）先發，首局被敲陽春砲掉分，總計投2局被敲2安。（富邦悍將隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年2月20日

（中央社記者謝靜雯台北20日電）中職富邦悍將隊今天熱身賽與韓職樂天巨人隊交手，由林晨樺先發，7任投手輪流登板調整，悍將隊打線有發揮，蔡友達、李宗賢開轟，但牛棚失守以8比15吞敗。

富邦悍將隊季前備戰，今天與樂天巨人隊舉行熱身賽，林晨樺先發首局被敲陽春砲掉分，總計投2局被敲2安，悍將隊3局開始讓啟動牛棚，陳仕朋、范玉禹、彭世杰、張竣龍、陳鴻文、賴鴻誠依序登板，觀察春訓現階段調整狀況。

悍將隊打擊有發揮，蔣智賢、林益全各敲2安，張正偉、王正棠都敲出三壘打，蔡友達、李宗賢開轟。

悍將隊今天也公布陣中6名球員新球季換上新背號，林威廷今年穿回64號球衣，希望找回悍將隊成軍第一年的好表現，張正偉則穿上習慣的6號，迎接新的挑戰，投手羅嘉仁改穿31號，內野手石翔宇換穿7號，新人曾慈恩穿上原本蕭一傑的41號球衣，外野手陳韋奇則換穿83號。（編輯：吳協昌）1080220