扇興盃世界圍棋女流最強戰 黑嘉嘉將爭第三

由日本棋院主辦的「扇興盃世界圍棋女流最強戰2019」23日在東京舉行4強戰，台灣美女棋士黑嘉嘉七段敗給南韓棋士崔精九段，無緣進入決賽，24日將與日本棋士爭第3名。中央社記者楊明珠東京攝 108年2月23日

（中央社記者楊明珠東京23日專電）由日本棋院主辦的「扇興盃世界圍棋女流最強戰2019」今天在東京舉行4強戰，結果台灣美女棋士黑嘉嘉七段敗給南韓棋士崔精九段，無緣進入決賽，明天將爭第3名。

扇興盃（SENKO CUP）世界圍棋女流最強戰是在日本舉辦的唯一的國際女流棋戰，今年是第2屆， 昨天一回戰有台灣、中國、日本、南韓、歐洲的代表共8人出場，黑嘉嘉昨天贏賽後晉級4強，但今天敗給南韓棋士崔精。

現年24歲的黑嘉嘉明天將與日本棋士佃亞紀子爭第3名，崔精將與中國的棋士於之瑩爭冠。黑嘉嘉在去年第一屆扇興盃女流最強戰奪亞軍、於之瑩奪冠軍。

黑嘉嘉賽後對媒體說：「今天與崔精對局時，起初崔精比我多用了大概有半個小時，但好像到中盤的時候，兩人時間就差不多了，我反而先進入讀秒。後來就是官子一直都是60秒就要下一手。我是因為這樣失誤比較多。」

黑嘉嘉表示，讀秒這個問題，她覺得算是有一段時間了。她只要進入讀秒就比較容易犯錯。但每次她都想盡量控制用時。今天剛開始原以為用時控制得還不錯，她比對手崔精還多了半小時，但後來下了下，時間不知不覺就用得不見了。

黑嘉嘉表示，她與崔精在對局時沒考慮到勝負的問題，只想專心下棋。被問到她如何看崔精時，她表示，崔精實力非常強，最近兩人下過的兩盤棋，她認為算是比較好的，雖然兩盤棋她都輸了，但以前基本上都是完敗。

對於明天的對手日本棋士佃亞紀子五段，黑嘉嘉表示，兩人以前從沒對局過，希望明天好好下，發揮自己的水準。

台日媒體對於黑嘉嘉當藝人的前途很關心。昨天有日媒問她是否在日本發展演藝事業，她表示如果有機會的話願意，這則新聞今天還登上雅虎奇摩日本網站的頭版。

黑嘉嘉今天表示，自己有學過一點點日文，還能聽得懂一些。此外，今天有台媒問她是否出唱片？她答說，年底有計畫出唱片。

有日媒給黑嘉嘉冠上的封號是「美得過頭的圍棋棋士」、「台灣版的佐佐木希」，對於台灣版的佐佐木希這封號，黑嘉嘉笑著說：「我覺得佐佐木希很漂亮。」

被媒體問到這次到日本除了參加圍棋比賽外，還有什麼計畫時，黑嘉嘉答說，未曾到過日本的父親將與姐姐一起到日本，計畫在東京、大阪、京都旅遊，旅遊時間大約一週。因為時間不是太長，沒計畫去雪地賞雪。

被日媒問到，為何不是到東京迪士尼，而是要到大阪環球影城玩的問題時，黑嘉嘉說，其實兩邊她都去過，但她姐姐都沒去過，到底要到哪一邊玩原本很糾結，很難下決定，於是讓姐姐決定，最後決定去大阪環球影城玩。（編輯：高照芬）1080223

圍棋棋士黑嘉嘉代表台灣參加日本棋院所主辦的第2屆扇興盃世界圍棋女流最強戰，日媒關注她的演藝事業是否發展到日本。中央社記者楊明珠東京攝 108年2月23日