整骨奏效 南山邱詠富準絕殺三分球擊退光復

107學年度高中籃球聯賽（HBL）8強賽，南山高中23日對上光復高中，南山邱詠富準絕殺3分球，助隊以79比76險勝對手。中央社記者黃巧雯攝 108年2月23日

（中央社記者黃巧雯台北23日電）HBL高中籃球聯賽8強賽，南山高中今天決勝節靠著邱詠富準絕殺三分球，澆熄光復高中反撲氣勢，以79比76險勝，讓南山男籃教練許時清也嚇到，透露先前曾帶邱詠富整骨。

驚險從光復手中拿下勝利，許時清也大方讚賞對手打得不錯，特別是針對性防守戰術，對南山造成影響。

許時清透露，決勝節關鍵時刻，儘管還有2次叫暫停的機會，但他選擇相信球員，希望球員經過這場比賽後，能再更進步。

邱詠富先前右腳踝扭傷，許時清指出，15日曾帶邱詠富整骨，除了腳踝外，還有脊椎及肩膀，讓邱詠富16日就可以跑步衝刺，17日開始跟著球隊練球。

邱詠富決勝節兩度外線出手都命中，包括在比賽結束前1.66秒時，一記準絕殺三分球，許時清直呼：「沒看過他那麼準過。」邱詠富也笑著說：「（整骨）師父說用完會變準。」

生涯首顆準絕殺三分球，邱詠富坦言，沒想過會進，「感覺很爽」。

邱詠富在預賽階段體重89公斤，被教練念「太胖會跑不起來」，也讓邱詠富下定決心減肥，透過少喝含糖飲料，目前已減至85公斤。（編輯：張芷瑄）1080223