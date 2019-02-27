體育署斥資千萬 添購7把槍和彈藥助選手備戰

（中央社記者龍柏安台北27日電）體育署競技組組長洪志昌今天表示，體育署斥資千萬，替台灣射擊飛靶選手添購7把全新槍枝，並一口氣購買一個貨櫃的泥盤和彈藥，除讓選手專心備戰，也免去「彈盡援絕」窘境。

2018雅加達—巨港亞運，中華射擊代表隊共拿下2金、1銀、1銅的佳績，其中新生代不定向飛靶好手楊昆弼在個人賽勇奪金牌，他與老將林怡君聯手在混雙也拿下銀牌。

射擊協會理事長陳士魁坦言，選手槍枝使用久了，都會容易出毛病，今年恰逢爭取奧運門票的關鍵時期，因此主動幫選手爭取換槍，也獲得體育署的大力支持。

陳士魁透露，依照目前計畫，7名飛靶選手預計將在6月前往義大利槍枝製造工廠，讓他們親自試槍、挑槍，廠商也會安排幫助選手調槍，「這是廠商對於菁英選手的特別服務，選手拿到新槍後，預計會在義大利進行移訓，接著8月再轉戰芬蘭的世界盃」。

洪志昌表示，7把新槍預計將耗費新台幣200多萬，而泥盤、彈藥等耗材，則約需740萬元，加總後逼近千萬，他強調，台灣因為有槍砲彈藥刀械管制條例，因此槍枝、彈藥申請與購買的程序非常繁複，為了讓選手專心備戰，才會一口氣添購一個貨櫃的彈藥和泥盤，「這樣的存量應能讓選手使用到奧運結束」。

目前射擊已有女將田家榛以及吳佳穎，雙雙提前取得奧運參賽門票，也是全台唯二已取得奧運入場券的選手，洪志昌也希望接下來各運動項目的選手能持續努力，全力衝刺奧運。（編輯：張芷瑄）1080227