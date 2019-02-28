朱立人熱身賽開轟雙響砲 張育成林子偉敲安

（中央社記者楊啟芳台北28日綜合報導）印地安人隊今天熱身賽兵分兩路，對釀酒人的比賽朱立人替補上場，敲出雙響砲，熱身賽首安就開轟；對水手的比賽張育成也是替補，敲出1支安打。另外林子偉也有安打演出。

克里夫蘭印地安人對密爾瓦基釀酒人的熱身賽中，朱立人於第5局上場蹲捕，第7局迎來打擊機會，在1比1平手情況下，包爾斯（Jake Bauers）先敲出2分全壘打超前，朱立人隨後補上1發陽春砲。

第9局朱立人又轟出1發陽春砲，終場印地安人以6比1獲勝。今年是朱立人首度參與大聯盟春訓，目前熱身賽出賽2場，3打數敲出2支安打，且都是全壘打。

另外印地安人對西雅圖水手的比賽，張育成第8局上場代打，敲出二壘安打，終場印地安人以6比5擊退水手。目前張育成熱身賽出賽5場，8打數敲出2支安打，都是二壘安打，打擊率0.250。

波士頓紅襪隊林子偉今天也有出賽，對上巴爾的摩金鷹的比賽中，第5局上場代守游擊，5局下林子偉選到保送，第7局擊出的球造成二壘手失誤，第9局則是敲出二壘安打，帶有1分打點，不過最終紅襪還是以6比7不敵金鷹。目前林子偉熱身賽出賽8場，敲出4支安打，打擊率0.500。（編輯：張雅淨）1080228