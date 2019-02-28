張育成敲安打瞄準大聯盟 朱立人另地雙轟唱和

（中央社記者林宏翰亞利桑那27日專電）美國職棒克里夫蘭印地安人隊4名台灣選手一起參加大聯盟春訓，今天捕手朱立人雙響砲，內野手張育成敲二壘安打，分隔兩地在教練面前大秀火力。

大聯盟春訓熱身賽為求讓選手有較多的上場機會，經常拆成兩隊練兵，印地安人今天就兵分兩路，一隊在主場迎戰西雅圖水手，一隊出征到密爾瓦基釀酒人的春訓基地作客。

台灣歷年來旅美選手眾多，參加大聯盟春訓也不在少數，但是4個台灣健兒同在一隊倒是前所未見。

留在主場的張育成替補出賽，8局下在6比5領先時上場代打，面對1A投手葛羅茲（Zac Grotz）一棒把球敲向左外野深處，站上二壘，原本在一壘的隊友送上三壘。

張育成賽後表示，教練事前有告知，今天這場比賽要在後半段接替打DH，已有做好心理準備，當時1好1壞的球數下，設定直球出棒。

張育成大棒一揮，球棒咬中甜蜜點的聲音，響徹整個球場，接著是3000多名觀眾的歡呼聲。張育成這個球季，已經準備好要面對上萬人目光集於一身的場面。

隊上明星游擊手林多（Francisco Lindor）受傷，23歲的張育成被媒體點名，有機會在這一季首次升上大聯盟，擔當球隊工具人，貢獻打擊火力。他被稱為「有棒子又有手套」的內野手，目前8打數敲2安打都是二壘打。

旅美生涯第5年，大聯盟舞台似乎就在眼前，對此張育成笑著回應說：「那是外界的言語，我能做的就是做好準備，爭取教練團的信任，保持身體健康最重要。」

儘管嘴裡看淡外界的期待，但張育成已經做好準備，這個春訓的調整重點反而不是球技，而是心態。

張育成說：「大聯盟場面跟小聯盟不一樣，球迷會很多，電視轉播也比較多，把自己心態調整好最重要。」他說，先前守備時經常有負面想法，現在已經轉換心境，「球來就接、球來就打」，一切簡單化。

4名台灣人同隊參加大聯盟春訓，互相鼓勵也互相關注，準備明天投球的胡智為、江少慶在5局結束提前離場，接受記者訪問前，開心告知「小朱」朱立人在另一地開轟的消息。

相較於張育成受到看好，朱立人雖然被認為春訓大有表現機會，但也被評為「應該會從3A出發」。

但不論外界怎麼評，朱立人持續進步，二度受邀參加大聯盟春訓，今天這兩支全壘打就是他在大聯盟春訓的第1號與第2號安打，頗有一鳴驚人的意味。（編輯：高照芬）1080228