葉林鑫強心臟後援 大理木棒聯賽勝三民晉4強

（中央社記者謝靜雯嘉義2日電）高中棒球聯賽（木棒組）8強賽，台北市大理高中高二投手葉林鑫「強心臟」後援6.1局穩守，偕俊弘關鍵三壘打帶起氣勢，率隊以8比6擊敗高雄三民高中、相隔10年再闖4強。

大理高中先發投手陳翊瑄今天3局就有狀況，2人出局、壘上有人時，葉林鑫登板後援，化解繼續掉分的危機，今天總計投6.1局被敲4支安打，投出4次三振，3局接手到8局都沒失分，直到9局失掉4分（3分責失分），表現不錯。

大理總教練黃文生表示，葉林鑫從高一開始，就是球隊很期待的投手戰力，但之前手部不舒服讓他休息了約2個月，希望球員完全健康後再投入比賽，「他是心臟很大顆的球員、上場不會怕，控球也很不錯」，但也提到葉林鑫情緒容易受影響，有不斷提醒他投手需控制整個局面。

葉林鑫表示，先發投手陳翊瑄首局開始就陸續出現不穩的情形，所以一直有在牛棚準備，第3階段搶種子籤時，葉林鑫對三民出賽吞下敗投，今天抱著要復仇的心態，「之前投球節奏太急，今天想辦法調整節奏，也是可以有效壓制對手打線的關鍵」。

葉林鑫6.1局後援好投，率隊拿下勝利，他表示，之前因傷休息一陣子，再回到場上球速也有進步，目前最快球速約可投到138公里，除了直球外，最有信心的球路是伸卡球，「對付左打者很有效」。

大理2棒偕俊弘、4棒李展毅今天都有2安、2打點表現，大理4局2比2平手時，偕俊弘關鍵三壘打，一棒送回2分、幫助球隊超前比數，也打出氣勢，黃文生點名是搶勝關鍵之一；大理今天全場敲出10支安打，其中有3支三壘打，順利拿下比賽勝利。

大理曾在96學年度拿下木棒聯賽亞軍，從97學年度起最佳成績為12強，此次一路晉級，相隔10年再闖4強，黃文生表示，球員們都很拚，明天4強賽將與穀保家商與南英商工的勝隊交手，爭取冠軍戰門票。（編輯：張雅淨）1080302

107學年度高中棒球聯賽（木棒組）2日進行8強賽事，台北市大理高中偕俊弘一記關鍵三壘打帶起氣勢，助隊以8比6擊敗高雄市三民高中，相隔10年再闖4強。中央社記者謝靜雯攝 108年3月2日