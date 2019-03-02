木棒聯賽 穀保大勝南英晉級4強

107學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽2日展開，新北市穀保家商捕手林辰勳（左）單場3安，率隊以12比1大勝台南市南英商工，晉級4強。中央社記者謝靜雯攝 108年3月2日

（中央社記者謝靜雯嘉義2日電）高中棒球聯賽（木棒組）8強，穀保家商今天與南英商工交手，穀保先發投手林子崴6.2局好投，林辰勳單場3安，率隊以12比1，7局奪勝晉級4強，明天將與大理高中爭取冠軍戰門票。

今天比賽，台南市南英商工首局先馳得點，新北市穀保家商2局追分，林辰勳安打上壘，再靠著保送、林奕豪適時安打，一棒送回2分，穀保超前。

穀保攻勢不斷，林辰勳今天先發蹲捕、擔任第4棒，單場4打數都上壘，共計3安，另有1次因失誤上壘，是火力串聯的關鍵之一。林辰勳之前因為肩傷影響，直至第四階段才開始出賽。他表示，之前看到比數接近時會手癢，很想要上場。

林辰勳在木棒聯賽第2場就有打擊好表現，他表示，休息期間教練團幫忙調整，狀況維持不錯，今天打擊運氣不錯，希望藉比賽趕快找回最佳感覺。

穀保先發投手林子崴今天投6.2局，僅被敲出4支安打、責失1分，笑納本屆木棒聯賽第4勝。林辰勳與林子崴投捕搭檔，林辰勳提到林子崴進步很多，最快球速現在可達141公里。

穀保總教練周宗志表示，林子崴本就是陣中穩定的先發戰力，每次先發都可以吃到教練團要求的局數；變化球、控球皆有水準。

穀保今天比賽雖一度落後，但後半段打開，全場敲出11支安打，提前拿下勝利；周宗志表示，今天前3棒打擊熄火，都靠後段棒次搶分，但這亦是好事，如果球隊後段棒次可以有效串聯，對攻勢也有助益。

穀保明天將與台北市大理高中交手，爭取冠軍戰門票，兩隊在本屆木棒聯賽第一階段曾經碰頭，當時穀保以2比7不敵。周宗志表示，不斷提醒球員不能輕敵，無論面對什麼對手，都要準備好自己、全力以赴。（編輯：屈享平）1080302

107學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽程2日開打，新北市穀保家商對戰台南市南英商工交手，穀保先發投手林子崴6.2局好投，率隊以12比1奪勝，挺進4強。中央社記者謝靜雯攝 108年3月2日