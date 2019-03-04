雷射型帆船亞洲錦標賽 馮程羚吳建龍赴星拚戰

2019年新加坡雷射型帆船亞洲錦標賽5日開賽，台灣有馮程羚（右）和吳建龍（左）兩名選手參賽。（江志宏提供）中央社記者黃自強新加坡傳真 108年3月4日

（中央社記者黃自強新加坡4日專電）2019年新加坡雷射型帆船亞洲錦標賽明天開賽，台灣有馮程羚、吳建龍兩名選手參賽。教練江志宏指出，希望透過這次比賽培養國際賽事經驗，爭取好成績。

新加坡雷射型帆船亞洲錦標賽從5日到9日舉行5天賽事，共有台灣、馬來西亞、泰國、日本、印度、新加坡等超過15國選手參賽。

江志宏今天告訴中央社記者，馮程羚與吳建龍是台灣雷射型帆船的好手，表現不錯，這兩名選手分別在2月25日與28日提前抵達新加坡，熟悉雷射型帆船航線與技巧。

江志宏指出，馮程羚參與雷射輻射型項目賽事，吳建龍參與雷射標準型項目賽事。

他表示，這次比賽預計14航次，扣除選手最差一次的成績後，再進行總分的評比，依成績高低取出前3名。

這兩名選手都是台灣雷射型帆船的好手，馮程羚曾獲2017年全國運動會雷射輻射型金牌、2018年台灣盃與總統盃冠軍、2019年2月亞洲帆船總會（ASAF）香港帆船公開賽第4名。（編輯：陳惠珍）1080304