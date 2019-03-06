國手吳承諭吳俊杰聯手 開南大專聯賽複賽勝文化

107學年度全國大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽6日開打，由開南大學與文化大學交手，開南派出具成棒國手資歷的投手吳承諭先發，終場以8比1搶下首勝。（大專體總提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年3月6日

（中央社記者謝靜雯台北6日電）全國大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽今天開打，開南大學與上屆冠軍文化大學交手，開南具成棒國手資歷投手吳承諭、吳俊杰聯手壓制，僅讓文化靠失誤拿分，終場開南8比1奪首勝。

107學年度大專棒球聯賽複賽今天開打，8支球隊採單循環賽，預賽戰績帶入複賽，取前4名晉級決賽；今天首場比賽由105學年度大專聯賽冠軍開南大學，以及擁有10座大專聯賽冠軍的文化大學交手。

開南大學派出具亞錦、U23世界盃中華代表隊國手資歷的投手吳承諭先發，首局先投出保送、安打，隊友守備失誤失掉1分，但馬上回穩，沒有多掉分數，總計用106球投5.2局僅被敲出4支安打，投出5次三振，失掉1分非責失分。

開南後援投手吳俊杰，同樣具亞錦中華代表隊國手資歷，去年投入中職選秀在第8輪被中信兄弟隊選走，但後來放棄加盟，繼續回大學隊磨練，今天6局2人出局後登板，總計投3.1局僅被敲出1支安打、無失分，替球隊守住勝利。

開南今天3局打完0比1落後，4局靠著安打、暴投、高飛犧牲打跑回追平分，6局抓準對方投手群、守備都有狀況，單局敲出5支安打，攻下4分大局，9局再靠著接連保送、失誤、安打，多添3分保險分，順利搶下首場比賽勝利。

開南總教練郭李建夫表示，今天比賽前半段有點僵持，主要是開南打者選球沒有掌握好，加上戰術執行不確實，比賽後半段戰術有效製造對方失誤，才能成功拿下分數。

吳承諭過去3年多以後援出賽為主，今天再回先發，他自評節奏沒有掌握好，只能盡量降低失分，希望盡力幫助球隊。（編輯：張雅淨）1080306