謝淑薇再獲WTA提名 入圍2月最佳突破球員獎

（中央社記者龍柏安台北6日電）世界女子職業網球協會（WTA）官網公布，台灣網球一姐謝淑薇、加拿大小將安德里斯庫、中國女將王雅繁及美國小將科甯同獲提名，將由球迷票選2月最佳突破球員獎。

WTA每個月都會選出單月表現最佳的球員，再交由球迷投票表決，去年謝淑薇在大滿貫賽首先登場的澳洲網球公開賽女單闖進16強、雙打也挺進4強，就曾拿過2018年1月最佳突破球員獎。

謝淑薇上一站在杜拜女網賽單打止步4強，雙打則和捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）奪冠，WTA官網特別提到她在單、雙打均有超優演出。

謝淑薇在杜拜女單，堪稱是關關難過關關過，首輪先以直落二橫掃第10種子、世界排名12的拉脫維亞女將塞娃斯圖娃（Anastasija Sevastova），接著又在第16強，從落後一盤的劣勢下，後來居上扳倒世界排名第7的德國名將柯貝（Angelique Kerber）。

謝淑薇的驚奇不僅於此，8強賽她再勝世界排名第5的捷克名將普里斯科娃（Karolina Pliskova），也是台灣網壇首位闖進WTA頂級賽事女單4強的球員。

至於其他獲提名的加拿大女將安德里斯庫（Bianca Andreescu）、美國小將科甯（Sofia Kenin）和中國的王雅繁，都是2月打出亮眼成績的球員。官網上不但細數她們的好表現，以及獲得提名的原因，也邀請球迷上網投票，最後結果將於美國時間3月8日公布。（編輯：張雅淨）1080306