SBL米歇爾36分領軍 富邦終止對戰達欣4連敗

（中央社記者龍柏安台北7日電）超級籃球聯賽（SBL）富邦勇士今天靠著洋將米歇爾全場狂轟本季新高的36分，包括第4節最後32.9秒內連拿5分，率隊以93比91逆轉勝台北達欣工程，終結對戰4連敗。

富邦洋將米歇爾（Tony Mitchell）今天攻守俱佳，不但攻下全場最高分，他還外帶抓下14籃板、送出5次阻攻，不僅成功捍衛富邦禁區防線，也是球隊後來居上的功臣。

今天賽前，富邦與達欣前4次交手，富邦從未開胡，雙方今天鏖戰至第4節，兩隊仍互有領先，達欣靠著洋將麥克連（Anthony McClain），在最後32.2秒籃下硬吃得手，以91比90反超。

不過富邦回頭蔡文誠籃下高吊妙傳給米歇爾，不但放進2分，還買到犯規，靠著這波3分打再次要回領先，而達欣最後一波進攻則以失誤收場，讓富邦驚濤駭浪之中拿下勝利，也終結對戰連敗。

賽後富邦總教練許晉哲坦言，過去4次與達欣交手，他總控制不了自己的火氣，也導致場上跟著失控，所以他要求自己，「先控制好自己，當然球員今天也表現得很好」。

洋將米歇爾今天打出來台後的代表作，許晉哲則期許，接下來米歇爾能有更多和隊友之間的配合。

由於富邦最近面臨傷兵潮，許晉哲透露，今天他大量啟用新人球員，主因之一就是，「我不希望傷兵越來越多，所以開始啟用一些新人球員，希望能先解緩目前的傷兵潮」。（編輯：張雅淨）1080307