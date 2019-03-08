SBL強森26分領軍 璞園終結對戰金酒4連敗

（中央社記者龍柏安台北8日電）SBL超級籃球聯賽衛冕軍桃園璞園建築，今天克服開局2比15落後劣勢，靠著洋將強森獨拿最高的26分，終場77比73擊敗金門酒廠，不僅拿下4連勝，也終止對戰4連敗。

璞園洋將強森（Orlando Johnson）今天攻守俱佳，除拿下最高的26分，另有18籃板、6抄截與4阻攻。他在第4節最後2分43秒內獨拿5分，包括籃下補進逆轉超前分，率隊拉出11比2的攻勢後來居上。

璞園總教練麥班達賽後欣慰地表示，相較於2個月前，球員進步了很多，「如果是以前的我們，或許比數早就被拉開了。」他也透露，現在球員在場上遭遇問題，能夠同心協力去解決問題。

贏球功臣強森也說，球隊克服開局被打出0比9的小低潮，換上替補球員後也改變了場上氣氛，他特別提到此役替補球員表現出色，也點名今天拿下9分的陳冠全。

陳冠全在決勝期原有機會當英雄，不料他在籃下竟意外「放槍」，他不好意思地說，當時他接獲隊友傳球時嚇了一跳，所以才沒能把球放進，好在強森補進了關鍵2分，才沒讓他成為罪人。

近況不佳的金酒，今天輸球後，吞下近來的5連敗，總教練吳俊雄無奈地說：「關鍵失誤多了點，璞園下半場幾乎沒有什麼失誤，反觀我們下半場迅速累積了8次。」（編輯：吳協昌）1080308