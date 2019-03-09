雷射型帆船亞洲賽事 馮程羚吳建龍拚戰星國

（中央社記者黃自強新加坡9日專電）2019年新加坡雷射型帆船亞洲錦標賽，台灣選手馮程羚、吳建龍經過5天共14航次激烈競賽，吳建龍獲雷射標準型男子組第7名、馮程羚獲雷射輻射型女子組第12名。

雷射型帆船是單人操控的單帆船型，因操作技巧比其他船型簡單，又兼具速度感及靈活性，適合東方人使用，中華民國帆船協會1980年首度引進雷射型帆船作為比賽船隻，也提供一般民眾練習使用。

談到台灣選手的成績，教練江志宏今天告訴中央社記者，台灣近年來大力推展帆船運動，但仍面臨訓練場地、經費不足等困境，希望政府能全力支持並培育有潛力的年輕選手，讓台灣在國際帆船賽事中發光發熱。

馮程羚指出，這次賽事對自己表現不是很滿意，可能由於先前受傷關係休息3個月，延誤體能與訓練時數，影響實力發揮，希望接續下來的賽事能全力以赴。

吳建龍也強調要再接再厲，爭取更好的成績。

這次共比賽14航次，扣除選手最差一次的成績後，再進行總分評比，依成績高低取出前3名，其中，雷射輻射型女子組前3名都是泰國選手，雷射標準型男子組前3名依序是泰國、香港與印度。

馮程羚與吳建龍都是台灣雷射型帆船好手，其中，馮程羚曾獲2017年全國運動會雷射輻射型金牌、2018年台灣盃與總統盃冠軍、2019年2月亞洲帆船總會（ASAF）香港帆船公開賽第4名。吳建龍則在美國進行訓練。

新加坡雷射型帆船亞洲錦標賽從5日到9日共舉行5天賽事，共有台灣、馬來西亞、泰國、日本、印度、新加坡等超過15國選手參賽。（編輯：高照芬）1080309

2019年新加坡雷射型帆船亞洲錦標賽5日開賽，圖為教練江志宏（中）、選手馮程羚（右）與吳建龍（左）合影。中央社記者黃自強新加坡攝 108年3月9日