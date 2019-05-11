圍棋天元挑戰賽登場 林君諺挑戰王元均

台灣棋院第18屆天元挑戰賽第一局11日在國立清華大學開賽，由衛冕者王元均（前右）接受林君諺（前左）挑戰。中央社記者魯鋼駿攝 108年5月11日

（中央社記者魯鋼駿新竹市11日電）台灣棋院第18屆天元挑戰賽第一局今天在國立清華大學開賽，由衛冕者王元均接受林君諺挑戰，現場也有台灣職業棋士指導業餘棋手，藉此進行交流與推廣圍棋。

天元挑戰賽今天在清大奕園舉行開幕式，10時15分轉往清大旺宏館4樓清華書房開戰，台灣棋院董事盧怡靜表示，這是天元賽第4次移師清大舉行，由衛冕者王元均天元接受林君諺棋王的挑戰，是台灣棋壇兩大頭銜擁有者的對決。

盧怡靜表示，林君諺目前職涯累計5冠，這次天元循環圈賽時，以六勝一負的成績，首次獲得天元挑戰權，實力不容小覷。

盧怡靜指出，目前就讀清大經濟系4年級的衛冕者王元均，從2015年第14屆天元賽挑戰蕭正浩成功後，接著於第15、16、17屆天元賽中，三度衛冕，憑天分與持續努力，讀書、下棋兩不誤，已成棋手典範。

盧怡靜表示，為嘉惠棋迷，棋賽開始後於旺宏館1樓，邀林書陽八段、林士勛六段、林修平六段、蔡丞韋三段、盧奕銓三段、許長正二段、林新為二段多位台灣職業棋士指導業餘棋手，以推廣圍棋的能見度及深度。

台灣棋院表示，天元賽冠軍獎金為新台幣100萬元、亞軍40萬元，挑戰賽採7戰4勝制，先獲4勝者得冠。（編輯：方沛清）1080511