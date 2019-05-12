納達爾爆冷落敗 西西帕斯挺進馬德里網賽決賽

（中央社馬德里11日綜合外電報導）希臘網球新星西西帕斯今天以6比4、2比6、6比3擊敗西班牙紅土天王納達爾，接下來將遭遇當今球王喬科維奇（Novak Djokovic），爭奪馬德里公開賽（Madrid Open）男單冠軍。

年僅20歲的西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）先前3次和納達爾（Rafael Nadal）交手，從未從這位紅土專家、11度法國公開賽男單冠軍手中拿過1盤；但他今天在第1盤第10局救了破發點之後，率先搶下首盤。

他在這場歷時2小時34分鐘的3盤比賽中，6度破了納達爾的發球局，自己則是16個被破發點救了11個。

納達爾此役面對西西帕斯之前，在本屆馬德里公開賽27個發球局僅失1局，去年巴塞隆納公開賽（Barcelona Open）決賽和今年澳洲公開賽（Australian Open）準決賽遭遇西西帕斯，納達爾也都是輕騎過關。

而納達爾今天輸掉首盤後，隨即以6比2拿下第2盤，體力上似乎比本屆馬德里公開賽也參加雙打賽事的西西帕斯略占上風。

但西西帕斯決勝盤馬上重整旗鼓，5比2領先後的發球局雖遭破發，但他隨即回破納達爾，6比3拿下這盤，也贏得這場勝利。

西西帕斯獲勝後丟下球拍，不敢置信地雙手掩面，品嚐著對這位紅土大師的首次勝利。不到10個月間，西西帕斯接連打敗了喬科維奇、納達爾和費德瑞（Roger Federer）3大天王。

西西帕斯賽後告訴記者：「這場比賽意義非凡，能在紅土繳出這樣的成績，實在太讓人感到不可思議了。」

「我必須展現心理素質，在關鍵時刻不僅要穩住，還要有判斷力，一有機會我就要掌握，因為拉法（納達爾）是鬥士，不會給你太多機會。」

西西帕斯先前在加拿大多倫多的羅傑斯盃（Rogers Cup）打敗過當今球王喬科維奇，相當期待再和這位塞爾維亞名將交手。

「我得要有心理準備，他一定和我一樣，都很想拿到這座冠軍。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1080512