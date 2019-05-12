更多編輯台推薦新聞：
水族市場寵兒網球蝦 無洄游生態易成消耗品
生活

水族市場寵兒網球蝦 無洄游生態易成消耗品

【六四專題】他們的30年
兩岸

【六四專題】他們的30年

iPhone難逃川普新關稅 蘋果淪夾心餅乾
產經

iPhone難逃川普新關稅 蘋果淪夾心餅乾

軍聞社新聞官拍攝行軍 獲國際攝影獎
政治

軍聞社新聞官拍攝行軍 獲國際攝影獎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

NBA湖人教頭終於定了 傳溜馬前總教練伏格爾接任

最新更新：2019/05/12 14:12

（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）媒體今天報導，大明星詹姆斯坐鎮的NBA洛杉磯湖人隊終於找到新教頭，下一球季，湖人將由溜馬與魔術前總教練伏格爾執教，前明星控衛基德則出任助理教練。

運動頻道ESPN與「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）都引述不具消息來源報導，伏格爾（Frank Vogel）同意與湖人簽下3年總教練約。

伏格爾和湖人面談兩天後同意簽約。湖人已連續6個球季無法打進季後賽，8次闖進總冠軍賽的詹姆斯（LeBron James）去年加盟後，湖人希望靠他幫忙重建球隊。

先前報導指出，詹姆斯在克里夫蘭騎士時期的總教練泰隆．魯（Tyronn Lue）可能接掌湖人兵符，但後來因故破局。

伏格爾在印第安納溜馬與奧蘭多魔術的8個總教練球季交出304勝291敗戰績。他2010至2016年球季在溜馬待了6個球季，接下來兩年則在魔術。

2013與2014兩個球季伏格爾帶領溜馬闖進東區冠軍賽，但接下來4個球季都與季後賽無緣。

基德（Jason Kidd）1994至2013年球員時期是知名控衛，2011年隨達拉斯小牛（現改名獨行俠）拿到總冠軍。2013年他轉任教練，執教布魯克林籃網，2014年擔任密爾瓦基公鹿教頭，後來因開季23勝22敗戰績慘淡，在2018年1月慘遭開除。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1080512

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報