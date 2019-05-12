NBA湖人教頭終於定了 傳溜馬前總教練伏格爾接任

（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）媒體今天報導，大明星詹姆斯坐鎮的NBA洛杉磯湖人隊終於找到新教頭，下一球季，湖人將由溜馬與魔術前總教練伏格爾執教，前明星控衛基德則出任助理教練。

運動頻道ESPN與「洛杉磯時報」（Los Angeles Times）都引述不具消息來源報導，伏格爾（Frank Vogel）同意與湖人簽下3年總教練約。

伏格爾和湖人面談兩天後同意簽約。湖人已連續6個球季無法打進季後賽，8次闖進總冠軍賽的詹姆斯（LeBron James）去年加盟後，湖人希望靠他幫忙重建球隊。

先前報導指出，詹姆斯在克里夫蘭騎士時期的總教練泰隆．魯（Tyronn Lue）可能接掌湖人兵符，但後來因故破局。

伏格爾在印第安納溜馬與奧蘭多魔術的8個總教練球季交出304勝291敗戰績。他2010至2016年球季在溜馬待了6個球季，接下來兩年則在魔術。

2013與2014兩個球季伏格爾帶領溜馬闖進東區冠軍賽，但接下來4個球季都與季後賽無緣。

基德（Jason Kidd）1994至2013年球員時期是知名控衛，2011年隨達拉斯小牛（現改名獨行俠）拿到總冠軍。2013年他轉任教練，執教布魯克林籃網，2014年擔任密爾瓦基公鹿教頭，後來因開季23勝22敗戰績慘淡，在2018年1月慘遭開除。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1080512