遠東科大春聯殿軍 教頭看好魏碩成挑戰職棒

108年全國成棒甲組春季聯賽季軍戰12日在天母球場開打，遠東科大先發投手魏碩成6.1局好投，僅被敲出5支安打，失4分（3分責失分），比賽前半段有效壓制台電打者，可惜隨後牛棚失守，無緣季軍。中央社記者謝靜雯攝 108年5月12日

（中央社記者謝靜雯台北12日電）遠東科技大學隊史首度打進春季聯賽4強，季軍戰對上台電成棒隊，遠東科大先發投手魏碩成好投，但牛棚失守，以6比9拿殿軍，遠東總教練湯登凱直言可惜，但看好魏碩成挑戰職棒。

遠東科大棒球隊今天季軍戰與台灣電力成棒隊交手，先發投手魏碩成比賽前半段有效壓制，投6.1局被敲5支安打，投出5次三振，但也投出偏多5次保送，失掉4分（3分責失分），表現不差；遠東前8局都處於領先，9局牛棚崩盤送分、吞下敗仗。

遠東總教練湯登凱指出，魏碩成表現中等，今天變化球使用的比例較多，可能是因為面對打擊好的台電，害怕被打，因此投出較多保送。

湯登凱直言，後援投手戰力本來就是球隊較薄弱的一環，也不斷鼓勵球員寧願被打也不要一直投保送，但後半段牛棚還是沒能穩守，單局出現5次保送。

遠東科大沒能拿下季軍，湯登凱直言可惜，「本來有機會贏球的，想要贏台電這樣的強隊機會不多」，但對此次春季聯賽球員整體表現還算滿意，「表現超過80分」。

魏碩成今年畢業預計將投入中職選秀，湯登凱表示，感覺越來越多人關注後，魏碩成出賽有點壓力，也影響表現，但他很看好子弟兵，「他具有左投優勢，只是控球還有進步的空間，如果有機會進到職棒磨練，相信他會是不錯的選手」。

魏碩成今天改變配球奏效，使用過去投得不多的指叉球決勝，比賽前半段讓台電打者沒能有效掌握。他也表示，春季聯賽是大學最後一個比賽，沒有保留，希望可以帶領學弟，讓他們透過高張力比賽學到更多東西。至於中職選秀，魏碩成僅表示，「可遇不可求、平常心面對」。（編輯：張雅淨）1080512