更多編輯台推薦新聞：
水族市場寵兒網球蝦 無洄游生態易成消耗品
生活

水族市場寵兒網球蝦 無洄游生態易成消耗品

【六四專題】他們的30年
兩岸

【六四專題】他們的30年

iPhone難逃川普新關稅 蘋果淪夾心餅乾
產經

iPhone難逃川普新關稅 蘋果淪夾心餅乾

軍聞社新聞官拍攝行軍 獲國際攝影獎
政治

軍聞社新聞官拍攝行軍 獲國際攝影獎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

蝴蝶球投手蔡易廷更精進 今年再挑戰中職選秀

最新更新：2019/05/12 18:36
108年全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰12日開打，崇越隼鷹蝴蝶球投手蔡易廷中繼3.1局好投，幫助球隊奪冠也拿下勝投。中央社記者謝靜雯攝　108年5月12日
108年全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰12日開打，崇越隼鷹蝴蝶球投手蔡易廷中繼3.1局好投，幫助球隊奪冠也拿下勝投。中央社記者謝靜雯攝　108年5月12日

（中央社記者謝靜雯台北12日電）崇越隼鷹蝴蝶球投手蔡易廷今天在春季聯賽冠軍戰對合庫中繼3.1局好投，球隊奪冠，蔡易廷拿下勝投。去年參加選秀失利沒讓他失落太久，不斷精進蝴蝶球，今年將再次挑戰。

蔡易廷去年透過中職選秀測試會獲得參選資格，當時以少見的蝴蝶球為主要球路，引起不小的話題，但後來選秀會落選，蔡易廷從嘉義大學畢業後先去當兵4個月，退伍後加入崇越隼鷹成棒隊。

蔡易廷坦言，去年落選有點小失落，但沒有讓自己沉浸在失落的情緒太久，「自己不足的地方還很多，只能想辦法提升自己、讓自己更好」。

經過一年的磨練，蔡易廷更進步，今天冠軍戰關鍵長中繼好投，面對社會隊強權合作金庫成棒隊，投3.1局被敲6支安打，失掉2分責失分，球隊終場以7比4順利拿下冠軍，蔡易廷拿下冠軍戰勝投。

崇越總教練吳思賢表示，蔡易廷的球路比較特別，所以一開始打者都會比較難掌握，今天冠軍戰他也有發揮優勢。

從大學隊到社會隊，蔡易廷感受到強度明顯不同，他點出合作金庫的學長們都很有經驗，雖然一開始對自己的球路掌握不是很好，但可以馬上調整，「這就是又更上一個階層打者的不同」，接下來想要挑戰職棒，自己各方面都還需要再提升、進步。（編輯：陳惠珍）1080512

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報