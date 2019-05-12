蝴蝶球投手蔡易廷更精進 今年再挑戰中職選秀

108年全國成棒甲組春季聯賽冠軍戰12日開打，崇越隼鷹蝴蝶球投手蔡易廷中繼3.1局好投，幫助球隊奪冠也拿下勝投。中央社記者謝靜雯攝 108年5月12日

（中央社記者謝靜雯台北12日電）崇越隼鷹蝴蝶球投手蔡易廷今天在春季聯賽冠軍戰對合庫中繼3.1局好投，球隊奪冠，蔡易廷拿下勝投。去年參加選秀失利沒讓他失落太久，不斷精進蝴蝶球，今年將再次挑戰。

蔡易廷去年透過中職選秀測試會獲得參選資格，當時以少見的蝴蝶球為主要球路，引起不小的話題，但後來選秀會落選，蔡易廷從嘉義大學畢業後先去當兵4個月，退伍後加入崇越隼鷹成棒隊。

蔡易廷坦言，去年落選有點小失落，但沒有讓自己沉浸在失落的情緒太久，「自己不足的地方還很多，只能想辦法提升自己、讓自己更好」。

經過一年的磨練，蔡易廷更進步，今天冠軍戰關鍵長中繼好投，面對社會隊強權合作金庫成棒隊，投3.1局被敲6支安打，失掉2分責失分，球隊終場以7比4順利拿下冠軍，蔡易廷拿下冠軍戰勝投。

崇越總教練吳思賢表示，蔡易廷的球路比較特別，所以一開始打者都會比較難掌握，今天冠軍戰他也有發揮優勢。

從大學隊到社會隊，蔡易廷感受到強度明顯不同，他點出合作金庫的學長們都很有經驗，雖然一開始對自己的球路掌握不是很好，但可以馬上調整，「這就是又更上一個階層打者的不同」，接下來想要挑戰職棒，自己各方面都還需要再提升、進步。（編輯：陳惠珍）1080512