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新加坡帕拉泳賽 台灣泳將展現生命鬥士勇氣

最新更新：2019/05/12 21:46
新加坡2019帕拉游泳世界錦標賽，圖為張維捷在50公尺蝶式決賽中全力向前，雖未獲得獎牌，但展現生命鬥士的不屈不撓精神。中央社記者黃自強新加坡攝　108年5月12日
新加坡2019帕拉游泳世界錦標賽，圖為張維捷在50公尺蝶式決賽中全力向前，雖未獲得獎牌，但展現生命鬥士的不屈不撓精神。中央社記者黃自強新加坡攝　108年5月12日

（中央社記者黃自強新加坡12日專電）新加坡2019帕拉游泳世界錦標賽，陳亮達、黃薇蓁、張維捷今天繼續拚戰50公尺蝶式、200公尺混合式，可惜仍未獲獎牌。教練黃榮財今天說，台灣泳將拚勁十足，展現生命鬥士勇氣。

這項賽事從10日起在華僑銀行水上運動中心（OCBC Aquatic Centre）舉行為期3天比賽。

陳亮達、黃薇蓁、張維捷今天拚戰50公尺蝶式、200公尺混合式賽事，他們雖在50公尺蝶式闖入決賽，惜未摘得獎牌。

黃榮財晚間於賽後受訪指出，台灣3名泳將在這次賽事中表現優異，其中，陳亮達在100公尺仰式，不僅破個人紀錄，也打破S7級全國紀錄。張維捷則突破3項個人紀錄。

尤其，張維捷在今天50公尺蝶式預賽中，由於成績與另一名選手相同，經過兩度加賽比拚，才順利搶進決賽。

黃榮財指出，這次新加坡賽事雖未能獲獎，但3人比賽過程中充分展現生命鬥士的不屈不撓、奮勇向前精神，盼政府多鼓勵身障人士，廣泛參與國際運動賽事，不僅讓身障人士有機會認識世界，也讓世界認識他們熱愛生命、奮戰不懈的精神。

陳亮達是台灣這次赴新加坡參賽最年輕選手，就讀高雄文山中學一年級。張維捷就讀於德明財經科技大學。黃薇蓁目前在財團法人伊甸社會福利基金會服務。（編輯：王永志）1080512

新加坡2019帕拉游泳世界錦標賽，圖為陳亮達在50公尺蝶式決賽中拚勁十足。中央社記者黃自強新加坡攝　108年5月12日
新加坡2019帕拉游泳世界錦標賽，圖為陳亮達在50公尺蝶式決賽中拚勁十足。中央社記者黃自強新加坡攝　108年5月12日
新加坡2019帕拉游泳世界錦標賽，圖為黃薇蓁在50公尺蝶式決賽中奮勇向前，獲觀賽民眾熱情鼓勵掌聲。中央社記者黃自強新加坡攝　108年5月12日
新加坡2019帕拉游泳世界錦標賽，圖為黃薇蓁在50公尺蝶式決賽中奮勇向前，獲觀賽民眾熱情鼓勵掌聲。中央社記者黃自強新加坡攝　108年5月12日
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