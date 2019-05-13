U12世界盃中華隊首戰古巴 力拚冠軍留台灣

（中央社記者謝靜雯台北13日電）世界棒壘球總會今天公布今年U12世界盃少棒賽賽程表，中華隊開幕首戰與古巴交手，分組第3戰與日本碰頭，中華隊前3屆都在冠軍戰不敵美國，今年力拚將冠軍留在台灣。

2019年U12世界盃少棒賽將於7月26日起在台南舉行，世界棒壘球總會（WBSC）今天公布賽程，預賽分2組舉行，台灣與日本、古巴、捷克、南非、斐濟同在A組，B組則有美國、韓國、墨西哥、澳洲、委內瑞拉和義大利。

中華隊7月26日開幕首戰將與古巴交手，接著依序與南非、日本、捷克和斐濟碰頭，分組前3名晉級複賽「Super Round」，預賽戰績帶入複賽，冠軍8月4日出爐。中華隊前3屆比賽都在冠軍戰不敵美國，此次力拚將冠軍獎盃留在台灣。

U12世界盃少棒賽國內選拔賽、華南金控盃少棒賽將於5月18日起於台北青年公園、新生公園兩地開打，總計17隊參賽，上屆U12世界盃由豐田國小為主體組成台東縣聯隊拿下中華代表權，台東縣隊今年已先拿下小馬少棒中華代表權，戰力多少受影響，但能被評價與台中、桃園同樣戰力不錯，奪冠呼聲高。（編輯：張雅淨）1080513