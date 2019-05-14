NBA湖人宣布新教頭 伏格爾掌帥印

美國職籃NBA洛杉磯湖人隊13日證實，伏格爾將從下個球季開始出任湖人隊新教頭。（圖取自維基共享資源，版權屬公有領域）

（中央社洛杉磯13日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人隊今天證實，與曾掌過印第安納溜馬與奧蘭多魔術對兵符的伏格爾簽下複數年合約。伏格爾將從下個球季開始出任湖人隊新教頭。

這也印證先前多家媒體報導伏格爾（Frank Vogel）可能接掌湖人兵符的傳聞。湖人目前陣中擁有球星詹姆斯（LeBron James）。

湖人隊總經理佩林卡（Rob Pelinka）說：「由伏格爾擔任湖人新教頭，讓我們感到相當興奮。他過去在季後賽的執教成績亮眼，而且他擁有我們找總教練所必備的核心態度與能力，包含賽前縝密準備、極度努力，能讓球員在籃球最高殿堂中提升自我要求。」

伏格爾也對有機會執教具有傳奇色彩的湖人感到興，表示「我很期待指導這些非凡的天才，以及把我的戰術觀念帶給球隊。」

45歲的伏格爾在執教溜馬與魔術的8個球季，戰績304勝291敗戰績，其中2010年至2016年5度帶領溜馬打進季後賽，2013與2014更讓溜馬殺進東區決賽。帶領魔術期間適逢球隊戰力重整，無緣季後賽。

原本外界盛傳湖人會找曾在克里夫蘭騎士時執教過詹姆斯的泰隆．魯（Tyronn Lue）掌兵符，但最後破局。湖人已連續6季無法打進季後賽。

多家媒體報導，其實伏格爾並非湖人尋覓新教頭的首選，順位甚至不會高於第3。湖人看中的泰隆．魯和威廉斯（Monty Williams）均拒絕接掌帥印。（譯者：吳昇鴻/核稿：陳亦偉）1080514