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曾因入選開季名單壓力大 賴智垣調整後返一軍

最新更新：2019/05/16 19:16
中華職棒Lamigo桃猿隊投手賴智垣日前重返一軍，他受訪時表示，先前給自己的壓力太大，加上春訓衝太快，在二軍期間已調整好狀況，做好隨時出賽的準備。中央社記者楊啟芳攝　108年5月16日
中華職棒Lamigo桃猿隊投手賴智垣日前重返一軍，他受訪時表示，先前給自己的壓力太大，加上春訓衝太快，在二軍期間已調整好狀況，做好隨時出賽的準備。中央社記者楊啟芳攝　108年5月16日

（中央社記者楊啟芳桃園16日電）Lamigo桃猿投手賴智垣重返一軍，原本他順利入選開季名單，不過投2場結果不好即下二軍。他表示，當時給自己壓力太大，加上春訓衝太快，在二軍一個多月後，已經調整好狀況。

賴智垣是去年季中選秀桃猿第4指名，今年順利入選開季一軍名單，定位在牛棚。不過3月24日賴智垣對中信兄弟投0.2局，被敲1支安打、投1次保送，失1分，3月30日對統一獅更是一個人都沒解決，就失2分退場，隔天降下二軍。

賴智垣於13日重返一軍，談到開季時的狀況，他說：「因為那時候大家都很關注開季名單，壓力比較大一點，把勝負往自己身上攬，不過下二軍後體會到不管比數，就是要把內容丟好，結果不是自己能決定的。」

開季時除了壓力大，賴智垣也因為春訓進度調整太快，導致球季剛開始體力就下滑，他說：「春訓時沒有拿捏好，一直想要衝的感覺，想把狀況調整到最好，開季就有點下滑。」

不過二軍一星期只有3場比賽，賴智垣能訓練的時間比較多，讓他在這段時間內把基本肌力拉回來。他會請教林柏佑、黃子鵬等人，教練也會教他調整方式，賴智垣表示，「因為我在牛棚會一直丟球，習慣用熱身去找感覺，可是他們說賽季長，一年沒辦法丟那麼多球，身體可能會負荷不了。」（編輯：吳協昌）1080516

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