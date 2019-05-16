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U18世青賽分組 台灣與美日同組

最新更新：2019/05/16 20:46
世界棒壘球總會（WBSC）16日公布2019年U18世界青棒錦標賽分組，台灣與已取得四連霸的衛冕軍美國、日本等分在B組。（WBSC提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年5月16日
世界棒壘球總會（WBSC）16日公布2019年U18世界青棒錦標賽分組，台灣與已取得四連霸的衛冕軍美國、日本等分在B組。（WBSC提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年5月16日

（中央社記者楊啟芳台北16日綜合報導）世界棒壘球總會（WBSC）今天公布2019年U18世界青棒錦標賽分組，台灣與已取得四連霸的衛冕軍美國、日本等分在B組，賽事將於8月30日起在韓國釜山舉行。

U18世青賽將於8月30日進行至9月8日，地點為韓國釜山機張郡現代夢公園棒球場，為韓國最大的棒球主題公園。A組為韓國、澳洲、荷蘭、加拿大、尼加拉瓜和中國；B組則是日本、美國、台灣、巴拿馬、南非及西班牙。

A組與B組前3名會進入9月5日至7日的超級循環賽，6支隊伍中再取前2名進入9月8日的決賽，爭奪冠軍。美國隊2017年U18世青賽擊敗韓國，完成四連霸，今年力拚五連霸，中華隊最近一次在U18世青賽拿下冠軍為2010年，前兩屆都沒能打進6強。

WBSC會長法卡利（Riccardo Fraccari）表示，「這兩組的隊伍都是各個國家和世界上最優秀的青棒選手，這將會創造非常激烈的開幕賽，U18世界盃棒球賽是青年體育界最負盛名的國際賽事之一，在這裡表現出色的球員會成為明星。」

今年U18世青賽維持9局制，不過今年初WBSC決議將U18改為7局制，從2021年開始實施，目的是為了讓國際棒球對年輕人更有吸引力。（編輯：吳協昌）1080516

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