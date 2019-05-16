鍾承祐相隔993天開轟 先發機會少改變心態

Lamigo桃猿的鍾承祐今天在對富邦悍將的比賽中，轟出陽春全壘打，這是他睽違993天的全壘打。中央社記者楊啟芳攝 108年5月16日

（中央社記者楊啟芳桃園16日電）Lamigo桃猿的鍾承祐今天在對富邦悍將的比賽中，轟出陽春全壘打，這是他睽違993天的全壘打。他說打出去後相當振奮，對於近年先發機會減少，他則改變心態，想辦法做好教練安排的事。

今天剛好是鍾承祐生涯第800場出賽，先發打第8棒、守右外野，5局下他在球隊0比4落後時，轟出陽春全壘打，桃猿總教練洪一中也指出，這支全壘打是吹起反攻號角的關鍵之一。鍾承祐還於第7局敲出1打點安打，此戰4打數敲出2支安打，包辦2分打點、跑回1分，終場桃猿以10比4逆轉奪勝。

上次鍾承祐開轟已經是2016年8月26日的事情，相隔了993天，賽後鍾承祐表示，不清楚上次敲全壘打的確切時間，只知道已經很久了，對於當下的狀況，他說：「因為那時候球隊落後，沒有想這麼多，而且現在比較少上場比賽，打出去後很振奮。」

本季已經是鍾承祐第12個職棒球季，近年他的出賽機會減少，2016年至去年在一軍出賽都不超過30場，他說：「現在比較不常先發，所以以協助球隊為主，才是主要目標，會在場邊多看比賽、觀察狀況，看什麼時候該做什麼事，教練安排的想辦法做好。」

另外鍾承祐今天的全壘打直擊左外野車子，由於最後桃猿也贏球，順利得到廠商的車子，讓他笑說：「很感謝隊友。」（編輯：張佑之）1080516