胡智為本季首度中繼出賽 2.1局失3分吞敗

（中央社記者謝靜雯台北17日綜合報導）旅美克里夫蘭印地安人隊小聯盟3A投手胡智為，今天本季首度中繼出賽，對紅襪隊小聯盟3A投2.1局失掉3分責失分，球隊終場以3比5吞敗，胡智為吞下個人本季第3敗。

胡智為本季開季定位，今天賽前小聯盟7場先發出賽，戰績1勝2敗，今天與紅襪隊交手，5局紅襪隊1比0領先，2人出局、滿壘時胡智為接手中繼，三振抓到該局第3個出局數，化解掉分危機。

印地安人隊6局反攻，靠著湯普森（Trayce Thompson）兩分砲超前比數，再靠著接連3支安打，取得3比1領先。

胡智為6局下半1人出局後讓打者敲出二壘打，但接著連抓2個出局數，沒有失分，胡智為7局先被敲出安打，1人出局後投出保送，接著連飆2K，力守不失分；胡智為8局續投遇亂流，接連被敲3支安打掉分，1個出局數都沒有抓到就退場，壘上2名跑者後來靠著安打跑回，責失分也記在胡智為身上。

胡智為今天總計用59球投2.1局，被敲5支安打，失掉3分責失分，投出3次三振，另有1次保送，吞下近期出賽2連敗，賽後防禦率5.71。

舊金山巨人隊小聯盟2A捕手張進德，今天與印地安人隊2A比賽沒有排在先發打序中，比賽後半段代打上場1打數吞下三振，球隊終場以2比4輸球。（編輯：張芷瑄）1080517