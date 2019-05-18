厄薛拉再見安打 洋基勝光芒登美聯東區王座[影]

MLB紐約洋基17日主場迎戰坦帕灣光芒，洋基第9棒打者厄薛拉（前）在9局下兩人出局時，揮出再見安打，讓洋基4比3擊敗光芒。（圖取自twitter.com/yankees）

（中央社紐約17日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天主場迎戰坦帕灣光芒，洋基第9棒打者厄薛拉（Gio Urshela）在9局下兩人出局時，揮出再見安打，讓洋基4比3擊敗光芒，登上美聯東區王座。

厄薛拉9局下面對光芒後援投手阿瓦拉多（Jose Alvarado），在兩壞球後鎖定一顆速球，擊成飛越光芒中外野手凱麥爾（Kevin Kiermaier）頭頂後落地的安打，幫助洋基本季4度對上光芒拿下第3勝。

洋基第3棒打者瓦伊特（Luke Voit）今天4打數3安打，其中在9局下鎖定第一球就揮出陽春全壘打，為原本1比3落後的洋基吹響反攻號角，比賽變成1分差距。

桑傑士（Gary Sanchez）接著敲出安打，一人出局後，托瑞斯（Gleyber Torres）擊出左外野方向場地規則二壘安打。

接下來佛瑞澤（Clint Frazier）獲故意四壞球保送，之後阿瓦拉多出現暴投，洋基趁機跑回追平分，雙方戰成3比3平手，厄薛拉便掌握壘上有人機會敲出再見安。

洋基先發投手沙巴西亞（CC Sabathia）今天主投6局，送出4次三振、2次保送，被敲6支安打，其中1支是全壘打，丟掉的1分是自責分，連兩場比賽無關勝敗，距生涯250勝還有兩場差距。（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）1080518