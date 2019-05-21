IHF獎盃手球挑戰賽 林品均：有信心留下冠軍

（中央社記者龍柏安台北21日電）兩年一次的IHF獎盃手球挑戰賽女子組賽事，將於5月26日在台中逢甲大學體育館登場，今年地主將派出U19與U17兩支代表隊參賽，U19隊長林品均說：「有信心留下冠軍。」

IHF獎盃挑戰賽，全球共有17區，亞洲地區分成6組，台灣與香港、澳門、越南以及北韓共處1A區，若能拿下冠軍，才能晉級下一輪，與另外5區的冠軍隊對決。

U19國家隊總教練潘建宏坦言，這次集訓僅短短12天，時間非常緊迫，加上3月才剛打完年度重頭戲的全國中學師生盃手球錦標賽，球員多半屬於「休眠」狀態，他笑說：「把球員體能找回來，是當務之急。」

今年U19代表隊，以新北海山高中為主體，全隊14名球員裡，就有8人來自海山，隊長林品均坦言，集訓時間太短，確實是隱憂之一，不過她強調，默契是她們最大的武器，「加上還有一些外隊的好手加入，我們有信心留下冠軍」。

2年前暑假，林品均就曾代表台灣前往香港參加獎盃挑戰賽，當時就是輸給北韓無緣冠軍，她坦言，這次北韓仍是最難纏的比賽對手，「她們身材比我們更高大，打法也很粗暴，所以我們必須要有針對性的防守」。

潘建宏說，因為集訓時間很短，加上資源上比較匱乏，「這批集訓的小孩很辛苦，希望能有更多的企業挹注資源，讓她們可以專心備戰，幫台灣爭取更好的成績」。（編輯：張芷瑄）1080521