戴資穎蘇迪曼盃不敵南韓天才少女 11連勝止步[影]

（中央社記者龍柏安台北22日電）世界球后戴資穎今天在2019蘇迪曼盃羽球混合團體賽，意外以21比14、18比21、16比21不敵南韓天才少女安世英，本季最長的11連勝也被迫止步。

2019蘇迪曼盃今年在中國廣西的南寧市開打，中華隊預賽與香港、衛冕軍南韓分在C組，預賽採小組循環，取分組前2名晉級8強。

昨晚南韓以4比1輕取香港，提前確定淘汰香港，賽前中華隊與南韓篤定攜手雙雙晉級8強，今天兩隊交鋒，目的僅在爭取分組龍頭。

今天擔任「先發」男雙組合王齊麟與李洋，先以21比15、21比13輕取南韓組合催率圭、徐承宰，率先拔得頭籌，接替登場的戴資穎，則面對生涯從未交手，世界排名50的南韓17歲天才小將安世英。

安世英是南韓極力栽培的女單新秀，也是隊史首位破格以中學生身分就入選國家隊的球員，她在今年羽球奧運積分賽首站的紐西蘭公開賽，一路過關斬將奪冠、一戰成名。

戴資穎今年先後在馬來西亞與新加坡公開賽接連奪冠，轉戰蘇迪曼盃後首役雖歷經3局苦戰，仍扳倒香港一姐張雁宜，將本季個人最長連勝紀錄推進至11場，沒想到此役竟意外輸給安世英，而戴資穎上一次輸球，是今年3月初的全英公開賽女單決賽，當時輸給中國的陳雨菲。

今天前2局打完，雙方以1比1扯平，決勝第3局，戴資穎罕見地一路落後，最後她奮力挽救了4個賽末點，最終仍無法扭轉頹勢，吞下2個月來的首場敗仗。（編輯：張芷瑄）1080522