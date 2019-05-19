戴資穎拍下張雁宜 蘇迪曼盃中華隊2勝聽牌

（中央社記者龍柏安台北19日電）世界球后戴資穎今天在蘇迪曼盃混合羽球團體賽擔任第2棒，她在首局先丟的劣勢下，以2比1逆轉擊敗香港一姐張雁宜，加上頭點男雙也順利開胡，助中華隊以2比0取得聽牌。

兩年一度的蘇迪曼盃混合羽球團體賽，是羽壇年度盛事之一，今年在中國廣西的南寧市開打，中華隊預賽與香港、衛冕軍南韓分在C組，預賽採小組循環，取分組前2名晉級8強。

蘇迪曼盃是男、女混合團體賽，因此出賽組合包括男女單打、男女雙打及混雙，5點當中先取3勝的一方為贏家，不過在分組預賽就算勝負已提前出爐，剩下的組合仍得全部出賽，打完所有比賽。

擔任開路先鋒的男雙組合廖敏竣、蘇敬恒，面對世界排名65的香港組合鍾瀚霖、譚進希，「廖蘇配」僅用41分鐘，就以21比14、21比17拔得頭籌。

接棒上場的戴資穎，面對世界排名31的張雁宜，小戴雖坐擁對戰8連勝優勢，此役因失誤太多，前2局打得艱辛，首局甚至陷入3比9大幅落後，先以18比21棄守。

次局小戴一度取得12比5大幅領先，沒想到比賽後段兩度遭對手扳平，所幸在19比19決勝期，小戴頂住壓力，先拿下局點後，加上對手回擊出界，才讓她驚險將戰線延長至第3局。

決勝局小戴表現回穩，開局打成2比2後，她一口氣拉出一波11比1攻勢，提前奠定勝基，最終她以21比8拿下勝利。

戴資穎替中華隊拿下第2點勝利後，目前中華隊以2比0領先香港，接下來只要第3點上場的一哥周天成再拿下勝利，中華隊就可提前確定取得分組首勝。（編輯：張雅淨）1080519