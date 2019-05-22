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拓荒者19年來首闖NBA西區冠軍賽 教頭獲續約

最新更新：2019/05/22 16:00

（中央社洛杉磯21日綜合外電報導）美國職籃NBA波特蘭拓荒者19年來第一次闖進西區冠軍賽，儘管最終遭到金州勇士淘汰，但拓荒者球團今天還是宣布，與教頭史托特斯簽下新的複數年合約。

拓荒者籃球事務總裁歐許（Neil Olshey）表示，史托特斯（Terry Stotts）帶領球隊打出優異戰績，是球團想長期將他留任總教練的原因。歐許並未提供這份合約進一步的細節。

61歲的史托特斯從2012年接下拓荒者兵符。他帶領球隊在季後賽打到西區冠軍賽，這是拓荒者自2000年以來的最佳成績。

歐許說：「我們每年都一起贏球。但這不只是代表輸贏，而是一種盟友關係、夥伴關係，（彼此）也了解整個團隊正在進步，要放眼球隊長期的發展願景，有些事情比單單下一場比賽（的勝負）來得重要。」

史托特斯對於能續掌兵符感到開心。他告訴記者：「很明顯地，我很高興我們達成協議，我非常開心能在這裡，待在這支球隊。今年或許是身為總教練最享受的一年，因為我們有這群球員。」

拓荒者昨天在西區冠軍賽系列遭到勇士隊以4勝0敗橫掃出局。（譯者：吳昇鴻/核稿：徐崇哲）1080522

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