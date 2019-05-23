林楷恩代打建功 華南金控盃少棒賽新北險勝台南

（中央社記者楊啟芳台北23日電）華南金控盃全國少棒錦標賽，今天在青年公園舉行台南市對新北市賽事，雖然6局上一度被超前，不過新北市6局下靠著代打林楷恩敲追平安建功，終場以7比6擊退台南市。

雖然1局上台南市靠著哀宥宇的安打，以及失誤和暴投攻下1分，不過下個半局，新北市第3棒余硯誠先敲出2分打點二壘安打，下一棒闕鈞宇再補上安打，帶有1分打點，反倒取得3比1領先。

3局下新北市再添1分，不過4局上台南市展開反攻，獲保送後安俊佑敲出三壘安打，攻下1分，下一棒陳楷翔再擊出高飛犧牲打，追到3比4僅剩1分落後。6局上台南市更是靠著哀宥宇、陳楷翔、蔡東豐安打及暴投，攻下3分，超前取得6比4領先。

6局下新北市最後進攻，獲2次保送，吳彥緯敲安打先追回1分，再選到保送後，代打林楷恩敲關鍵安打追平比數，最後再見保送擠回超前分，新北市以7比6險勝台南市，明天將與高雄市爭取A組敗部冠軍，勝者獲得4強門票。

新北市總教練張耀騰表示，「我們只有幾天集訓時間，小朋友的狀況比較難掌握，今天攻擊沒有掌握好，沒辦法拉開分數，最後半局就叫他們要把握，你們放鬆人家就追上來了。」

敲出追平安打的林楷恩，前幾場比賽都沒有先發，還敲出此賽首支安打，就是重要的安打。在上場前，林楷恩說：「滿緊張的，想說打出去就好，雖然教練說1好球後可以突襲短打，但我怕點不好，就正常揮擊，打出去後心情很好。」

張耀騰指出，141公分的林楷恩雖然身材較吃虧，不過態度進步很多，變得很積極，這次也有把握住機會，張耀騰說：「經過這次比賽，因為強度不一樣，抗壓性會提升，都是經驗。」（編輯：陳俊碩）1080523