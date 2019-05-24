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戴資穎橫掃印尼一姐 蘇迪曼盃8強開胡

最新更新：2019/05/24 13:22
世界球后戴資穎（圖）24日在蘇迪曼盃羽球混合團體賽8強，以直落二之姿橫掃世界排名15的印尼女單一姐格蕾戈麗亞，助中華隊拿下第一勝。（中央社檔案照片）
世界球后戴資穎（圖）24日在蘇迪曼盃羽球混合團體賽8強，以直落二之姿橫掃世界排名15的印尼女單一姐格蕾戈麗亞，助中華隊拿下第一勝。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北24日電）世界球后戴資穎今天在蘇迪曼盃羽球混合團體賽8強，接替第2點登場出賽，她全場沒給對手太多機會，輕鬆以21比16、21比14輕取對手，也替中華隊拿下第一勝。

2019蘇迪曼盃今天上演8強淘汰賽，中華隊在小組賽慘遭南韓逆轉，以分組第2闖進8強，對手則是B組龍頭印尼。

蘇迪曼盃是混合團體賽，賽制採5戰3勝制，每隊將派出男、女單打、男、女雙打以及混雙，淘汰賽階段只要先拿3勝的一方，比賽就提前結束。

中華隊今天頭牌男雙依舊派出王齊麟與李洋應戰，可惜兩人硬拚對手43分鐘，以17比21、17比21不敵現役世界第一組合的印尼雙打名將吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）與蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）。

戴資穎在小組賽最後一戰，意外不敵南韓17歲的小將安世英，不過經過一天休兵，她收拾好心情重整旗鼓，以直落二之姿橫掃世界排名15的印尼女單一姐格蕾戈麗亞（Gregoria Mariska Tunjung），也助中華隊開胡，拿下第一勝。

今天首局雙方一路糾纏，鏖戰至10比10平，接下來戴資穎緩步掌握優勢，也逐步拉開領先，首局先以21比16率先拿下。

次局戰況相仿，前半段同樣打得難分難捨，不過戴資穎急拉尾盤，在13比14落後之際，利用一波8比0強攻收尾，以直落二之姿輕鬆拿下勝利。（編輯：張芷瑄）1080524

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