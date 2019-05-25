柏納帝那中職首轟出爐 扛2棒在韓職有經驗

（中央社記者楊啟芳新北25日電）Lamigo桃猿洋砲柏納帝那昨天敲出中職生涯首轟，他今天表示，打全壘打很開心，但幫助球隊贏球、對球隊有貢獻最重要，對於第2棒的角色，由於在韓職已有經驗，也相當適應。

桃猿洋投史博威遭解約後，洋砲柏納帝那於21日升上一軍，擔任中外野手，棒次排在開路先鋒陳晨威後面，主要打第2棒。柏納帝那在一軍前2場出賽各有1支安打演出，昨天更是對富邦悍將先發投手陳品學轟2分全壘打，中職生涯首轟出爐。

柏納帝那今天表示，「能打出全壘打，當下也是滿開心的，畢竟來到這邊就是要幫助球隊，表現出最好的狀況，比較可惜是球隊沒有贏球，這才是最重要的，昨天的全壘打已經過去了，今天還是要專注在比賽。」

對於第3場出賽就有全壘打演出，柏納帝那表示，「不會對全壘打想太多，畢竟上半季也超過一半了，可以讓自己在這個時間點有一些貢獻，都是好的。」

對於第2棒的位置，柏納帝那表示，去年在韓職時，剛開始也打第2棒，已經有些經驗，對這個棒次並不陌生。雖然一般來說第二棒是助攻角色，不過柏納帝那還是以正常攻擊為主，他說：「還是要看情況，該上壘就上壘，該推進就推進，做好該做的事情。」

目前桃猿1到9棒平均打擊率，僅第1及第9棒沒有到3成，不過第1棒也有2成98，柏納帝那開玩笑說：「這些隊友很誇張。」連悍將總教練陳連宏也直呼，柏納帝那是強拉型打者，有可能第1棒上壘後，接著就直接打2分，陳連宏說：「會盡量不讓他們串聯在一起。」（編輯：吳協昌）1080525