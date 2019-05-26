台中華南少棒拿亞軍 教頭勉球員為中華隊盡力

（中央社記者謝靜雯台北26日電）華南金控盃少棒賽，台中市冠軍戰與桃園市鏖戰到延長賽第7局，最終以4比5輸球、拿下亞軍。總教練劉睿成直言，「能有這樣表現已經超乎預期」，勉勵入選國手球員為中華隊盡力。

108年華南金控盃少棒錦標賽，為今年7月底在台南舉行的U12世界盃棒球賽國內選拔賽，冠軍隊伍取得組隊權，最多選入5名球員，亞軍開始，名次後者的球員名額不得超過前者。台中市隊雖然沒能拿下冠軍，但陣中球員好表現也有機會被選入國手。

今天比賽台中市多次發動盜壘戰，收到積極搶分的成效，劉睿成表示，觀察到桃園市捕手臂力不是很好，所以多採用速度攻勢，也有不錯的成效。今天6局打完4比4僵持不下，延長賽突破僵局第7局上半桃園市先拿1分，下半局台中市隊抓桃園市後援投手黃天賜曲球打，但打出的強勁平飛球都被桃園內野守備擋下、無力反攻。

對於此次比賽，劉睿成表示，今天可以打成這樣已經非常好，雖然沒能拿下冠軍，但他也點名今天的投手陳楷升、王奕翔，左投林丞宥，以及捕手江庭毅有機會被選入U12中華代表隊中。

陳楷升是投打二刀好手，今天冠軍戰扛先發，比賽後半段再上場後援，總計投3局被敲3支安打，失掉3分（1分責失分），今天也有單場2安表現，包括一支深遠三壘打。王奕翔變化球品質好，今天中繼登板投4局失掉2分責失分，表現並不差；至於被評為此次盃賽最佳左投林丞宥潛力也被看好。

劉睿成表示，這次球員的表現已經超乎預期， 他也鼓勵被選入中華隊的球員，希望他們能替中華隊爭取佳績盡一份心力。（編輯：張雅淨）1080526